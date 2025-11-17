In evidenza Tesla Motors sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Tesla Motors
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 405,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 428,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 391.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)