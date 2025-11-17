Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

In evidenza Tesla Motors sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda attiva nel settore automotive, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 405,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 428,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 391.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
