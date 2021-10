ePrice, stop a negoziazioni per investimento di operatore grande distribuzione

ePrice

(Teleborsa) -, holding quotata sull'MTA e attiva nel mercato del commercio elettronico, ha fornito un aggiornamento in merito all'interessamento ricevuto a maggio da parte di un primario operatore italiano del settore della grande distribuzione, il quale stava valutando, società operativa interamente controllata da ePrice. Al termine del periodo di esclusiva, l'operatore ha informato ePrice cherelative alla possibile realizzazione dell'operazione.Il CdA di ePrice - preso atto della comunicazione e ravvisando che non vi siano le condizioni per esercitare la delega attribuita dall'assemblea dicon esclusione del diritto di opzione - ha deciso di valutare nei tempi più rapidi possibili, le migliori opzioni a tutela dei creditori, degli stakeholder e dell'attività svolta dalla controllata ePrice Operations.