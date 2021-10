Fauci sul farmaco Merck contro il Covid: "Risultati impressionanti"

Merck

(Teleborsa) - L'immunologo statunitense e consulente per l'emergenza Covided al suo, affermando che sta dando. Il consulente scientifico della Casa Bianca ha poi aggiunto che "gli Stati Uniti stanno voltando pagina rispetto al più recente balzo di casi di Covid" dovuti alla variante Delta.L'antivirale, sviluppato da Merck per la cura del Covid, sarebbenei pazienti trattati entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi” secondo la società.Attualmente, il farmaco è in, che hanno contratto la malattia in grado lieve o moderato. Le evidenze mostrano che solo il 7,3% trattati con molnupiravir sono stati ospedalizzati entro il 29esimo giorno, a fronte del 14,1% di quelli trattati con placebo, e nessun decesso è stato registrato fra i pazienti trattati con l'antivirale. Il farmaco - ha spiegato l'azienda - ha dimostrato efficacia anche contro le varianti, Gamma, delta e Mu.americana e ad altre agenzie nel mondo.Nel frattempoper la cura del coronavirus. In particolare Pifizer has avviato uno studio di medio-lungo periodo su un farmaco orale ottenuto partendo dal ritonavir, per la prevenzione del Covid, ed arruolerà 2.660 adulti in buona salute conviventi con un soggetto positivo al Covid-19. Dal cant suo Roche sta portando avanti uno studio di fase II/III sul Ronapreve, un trattamento per pazienti ospedalizzati, che sembra aver dimostrato un netta riduzione della carica virale entro 7 giorni dall'assunzione.