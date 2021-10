Il Comparto utility in Italia interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-0,88%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha chiuso la giornata a quota 37.139,81, in diminuzione dello 0,88%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 359,31, dopo che ha esordito a 358,97.Tra le azioni italiane adell'indice utility, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,44%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,83%.Tra leitaliane, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,37%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,93%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,45%.