Helbiz e Moovit ampliano partnership per mezzi elettrici in app mobilità urbana

Helbiz

Intel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della micromobilità e quotata sul Nasdaq da agosto 2021, ha stretto una, che fa parte del gruppo, per estendere ladi mobilità urbana di Moovit. Gli utenti di Moovit avranno accesso alla gamma dei mezzi per la micromobilità messi a disposizione da Helbiz in oltre 35 città tra USA e Italia, a cui andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi altri Paesi europei.In particolare, Moovit informerà i clienti della presenza di, calcolando sia il tempo necessario per raggiungerli a piedi, sia una stima di costi del viaggio, oltre al livello di carica della batteria."Mentre Helbiz continua ad espandersi a livello globale, siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership con Moovit per assicurare ai nostri clienti l'accesso a opzioni di trasporto efficienti e sostenibili ovunque si trovino", ha affermatodi Helbiz.