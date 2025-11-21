Milano 13:20
Magna produrrà i veicoli elettrici cinesi GAC in Europa

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Guangzhou Automobile Group (GAC) e Magna hanno annunciato un programma di assemblaggio di veicoli per accelerare la mobilità elettrica ed espandere la produzione localizzata di veicoli elettrici in Europa.

GAC produrrà il suo modello elettrico AION V presso lo stabilimento Magna di Graz, in Austria, che può produrre veicoli a benzina, ibridi ed elettrici su linee condivise.

"L'Europa è un mercato vitale per lo sviluppo globale di GAC", ha affermato Wei Haigang, Presidente di GAC International. "La partnership con Magna ci consente di offrire ai clienti europei veicoli elettrici assemblati localmente che riflettono i valori di GAC in termini di tecnologia intelligente, sostenibilità e artigianalità".

Roland Prettner, Presidente di Magna Complete Vehicles, ha aggiunto: "Questa collaborazione riflette la fiducia che le case automobilistiche ripongono nell'esperienza di Magna. Il nostro stabilimento di Graz offre flessibilità e capacità, consentendo a OEM come GAC di localizzare la produzione in modo efficiente e sicuro".

Una strategia che potrebbe aiutare GAC a evitare i dazi UE sui veicoli elettrici prodotti in Cina.


