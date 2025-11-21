Magna produrrà i veicoli elettrici cinesi GAC in Europa

Magna

(Teleborsa) -(GAC) ehanno annunciato un programma di assemblaggio di veicoli per accelerare la mobilità elettrica ed espandere laGAC produrrà il suopresso lo, che può produrre veicoli a benzina, ibridi ed elettrici su linee condivise."L'Europa è un mercato vitale per lo sviluppo globale di GAC", ha affermato. "La partnership con Magna ci consente di offrire ai clienti europei veicoli elettrici assemblati localmente che riflettono i valori di GAC in termini di tecnologia intelligente, sostenibilità e artigianalità"., ha aggiunto: "Questa collaborazione riflette la fiducia che le case automobilistiche ripongono nell'esperienza di Magna. Il nostro stabilimento di Graz offre flessibilità e capacità, consentendo a OEM come GAC di localizzare la produzione in modo efficiente e sicuro".Una strategia che potrebbe aiutare GAC a evitare isui veicoli elettrici prodotti in Cina.