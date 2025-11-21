Magna produrrà i veicoli elettrici cinesi GAC in Europa

(Teleborsa) - Guangzhou Automobile Group
(GAC) e Magna
hanno annunciato un programma di assemblaggio di veicoli per accelerare la mobilità elettrica ed espandere la produzione localizzata di veicoli elettrici in Europa
.
GAC produrrà il suo modello elettrico AION V
presso lo stabilimento Magna di Graz, in Austria
, che può produrre veicoli a benzina, ibridi ed elettrici su linee condivise.
"L'Europa è un mercato vitale per lo sviluppo globale di GAC", ha affermato Wei Haigang, Presidente di GAC International
. "La partnership con Magna ci consente di offrire ai clienti europei veicoli elettrici assemblati localmente che riflettono i valori di GAC in termini di tecnologia intelligente, sostenibilità e artigianalità".Roland Prettner, Presidente di Magna Complete Vehicles
, ha aggiunto: "Questa collaborazione riflette la fiducia che le case automobilistiche ripongono nell'esperienza di Magna. Il nostro stabilimento di Graz offre flessibilità e capacità, consentendo a OEM come GAC di localizzare la produzione in modo efficiente e sicuro".
Una strategia che potrebbe aiutare GAC a evitare i dazi UE
sui veicoli elettrici prodotti in Cina.