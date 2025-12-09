Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:11
25.670 +0,17%
Dow Jones 19:11
47.636 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: andamento rialzista per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per AppLovin
Scambia in profit la piattaforma tecnologica di applicazioni, che lievita del 3,40%.
Condividi
```