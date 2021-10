Enel e Fondazione CON IL SUD a sostegno delle persone fragili nelle aree interne del Sud

Enel

(Teleborsa) - Fondazione CON IL SUD, ente non profit nato dall'alleanza tra fondazioni di origine bancaria e mondo del terzo settore, e Enel Cuore Onlus, organizzazione del gruppoche sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità, hanno pubblicato ilper favorire l'inserimento sociale e attivareo a rischio marginalità e disagio e comevalorizzando le vocazioni e le eccellenze del territorio come il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'enogastronomia nelle aree interne meridionali.Il bando è rivolto alle organizzazioni di terzo settore di. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit - di cui una con ruolo di responsabile del partenariato - a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell'università, della ricerca. Attraverso il bando, che scade il 13 dicembre 2021, possono essere sostenuti progetti, messi a disposizione dai due enti promotori."Spesso ci lamentiamo del fatto che le bellissime tradizioni del nostro Sud si stanno perdendo, insieme agli antichi mestieri - ha dichiarato- Con questo bando vogliamo dire ai giovani e a chi vive in situazioni difficili che è possibile trasformare questo prezioso patrimonio in uno strumento di crescita, economica, umana e sociale. È solo un piccolo passo, ma è importante per trasmettere il messaggio che, spesso gli unici a tutelare ancora antiche tradizioni e conoscenze, quando parliamo di sviluppo del nostro Mezzogiorno. È, inoltre, un importante segnale per i giovani che pensano sia inevitabile andar via dal Sud"."Con la promozione di questo bando, insieme a Fondazione con il Sud, siamo convinti di poter contribuire concretamente alla crescita del Sud Italia e dei comuni dell'entroterra meridionale, troppo spesso trascurati - ha dichiarato- Questo progetto intende promuovere l'inclusione sociale delle persone più fragili, valore fondante di Enel Cuore, attraverso percorsi lavorativi che preservino e rilancino le tante tradizioni di eccellenza dei nostri territori., favorendo al contempo uno sviluppo economico sostenibile delle comunità del nostro meridione".