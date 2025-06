UniCredit cresce nel Sud e innova con aperture e relocation di filiali

(Teleborsa) - In un’Italia che cambia e un Mezzogiorno sempre più protagonista della crescita economica,rafforzando il proprio impegno a fianco delle comunità locali e delle imprese che investono nel futuro del territorio.Le nuove aperture si inseriscono in une della prossimità bancaria nei luoghi ad alta vocazione economica, turistica e culturale, con particolare attenzione alle zone che mostrano una dinamica imprenditoriale in espansione e una domanda crescente di consulenza specializzata.Secondo l’ultimo aggiornamento di Banca d’Italia (marzo 2025), negli ultimi cinque anni in Italia sono stati chiusi oltre 4 mila sportelli bancari, con una riduzione del 17% della rete fisica complessiva. In particolare, iDal 2021con l'obiettivo di arrivare al 100% entro il 2026 e con un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro.A fronte di questa contrazione, UniCredit conferma la propria presenza attiva con una rete di(al netto della Sicilia), scegliendo di consolidare la propria presenza fisica nel Mezzogiorno e affermandosi come uno dei principali operatori bancari a sostegno dello sviluppo inclusivo e territoriale.UniCredit agisce da outlier positivo inaugurando filiali con posizionamenti strategici e modelli innovativi.• Lasituata a pochi passi dalla Piazzetta, sarà attiva tutto l’anno e offrirà servizi bancari personalizzati a cittadini, professionisti, operatori del turismo e del commercio. Sarà anche un punto di riferimento consulenziale per imprenditori che intendono innovare o internazionalizzare.• Lanel cuore della Costiera Amalfitana, si rivolgerà in particolare alle PMI, alle aziende agricole e di artigianato di qualità e alle strutture ricettive, con strumenti digitali e credito mirato a supporto della transizione energetica e ambientale.Entrambe le sedi sono concepite secondo il nuovo modello di filiali UniCredit, ad, presenza di relationship manager dedicati, apertura prolungata e accessibilità estesa anche nei periodi di alta stagione."UniCredit continua ad investire con responsabilità sul territorio in particolare nel Sud Italia, uno dei motori di crescita del nostro Paese. Con le filiali di Capri e Maiori. Vogliamo essere presenti, fisicamente e strategicamente dove le imprese investono, dove le comunità chiedono consulenza e dove l’innovazione incontra la tradizione. Aprire nuove filiali è una scelta che conferma la nostra vicinanza al cliente e alle comunità in cui operiamo. Il nostro obiettivo è di continuare a servire i clienti al meglio e lo facciamo investendo sia nelle infrastrutture sia nelle persone a loro dedicate. Nel biennio 2024-2025, inoltre, abbiamo previsto oltre 2200 nuove assunzioni in Italia", dichiara