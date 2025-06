Planning and Control School: consegnati i diplomi formativi di Enel e SDA Bocconi

Enel

(Teleborsa) -del programma formativo, il Gruppo guidato dall'AD Flavio Cattaneo,. La cerimonia di consegna dei diplomi è avvenuta alla presenza di, Head of Planning and Control del Gruppo.Grazie a questo programma, il cui obiettivo è acquisire competenze di alto profilo in materia di amministrazione, finanza e controllo,del Gruppo Enel hanno acquisitoe per affrontare le sfide della transizione energetica e dei mercati globali.Strutturata, proprio perché mirata alla costruzione di competenze che abbiano respiro internazionale, la Planning and Control School ha offerto un. Dall’analisi degliallo studio dei modelli di, dall’integrazione deglinella strategia aziendale al, dalla corporate evaluation alle: numerosi sono stati gli argomenti approfonditi dagli allievi nel corso della sessione.Questa iniziativa è stata promossa da Enel proprio perdei professionisti di tutto il mondo che lavorano nell’unità di amministrazione, finanza e controllo, sempre più centrali per l’azienda, in un’epoca di turbolenze e di rapida trasformazione dei mercati finanziari globali come quella attuale.Il programma è solo l’ultimo episodio della, una sinergia che ha ispirato progetti d’avanguardia in ambito formativo: un altro esempio, in questo senso, è la, l’altro percorso di eccellenza finalizzato a rafforzare le competenze tecniche e a fornire una visione più ampia dei processi di business, dedicata a 27 giovani talenti Enel attivi nell’unità Global Procurement.