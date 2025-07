Eco 2025, Enel: "A luglio lancio dei primi 400 POS fisici nelle infrastrutture di ricarica"

Enel





(Teleborsa) - Il 16 e 17 settembre si terrà a Roma, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti. Tra i partner che parteciperanno all’evento ci saràcon l’obiettivo di portare la sua leadership nel settore della mobilità elettrica."Noi partecipiamo perin questo contesto particolare, raccontando dello, fondamentalmente elettrica, in cui da anni abbiamo dato prova di credere con i nostri investimenti e il nostro impegno", ha sottolineato, Head of Charging Point Operator Italy Enel."Quest’anno vogliamo, come avvenuto per le infrastrutture di ricarica, sulleche rendono più semplice la vita e l’esperienza di chi le usa, con un gesto anche semplice e banale come quello del pagamento. - spiega Tripepi - A luglio, celebriamo ilnelle infrastrutture di ricarica, che si aggiungono ai, in modo che le persone possono ricaricare anche con la carta di credito o di debito"."In questo mese, per celebrare questo evento, lanciamo anche un’offerta commerciale, quindi ci sarannodella rete Enel. Un gesto che sta a significare quanto continuiamo a credere nello sviluppo della rete infrastrutturale", conclude.