TLC, Mediobanca: settore mondiale in ripresa. Europa e Italia ancora al palo

Vodafone

Orange

Telefònica

BT Group

AT&T

TIM

Verizon

Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Nelil fatturato aggregato deiha invertito la rotta rispetto alla crisi pandemica (+4,8% rispetto al primo semestre 2020) portandosi a 555,5 miliardi di euro, grazie soprattutto alla crescita dell'8,5% dell'Asia & Pacifico (236,1 miliardi di euro) alimentata in particolar modo dalle società cinesi (+12,7%). Positivi i dati delle Americhe (+4,5% a 168 miliardi di euro), mentre(-0,5% a 151,4 miliardi di euro). È quanto emerge dall'indagine annuale dell'Area Studi Mediobanca sui 27 maggiori gruppi mondiali del settore delle telecomunicazioni.In, Deutsche Telekom domina la classifica con ricavi nel primo semestre 2021 pari a 53 miliardi di euro (+1,2% sui primi sei mesi del 2020, su base omogenea), seguita dacon 22,3 miliardi di euro (+2,3%),20,9 miliardi di euro (+0,5%),20,8 miliardi di euro (-4%),11,5 miliardi di euro (-4,8%) e TIM 7,6 miliardi di euro (-2,4%). Nel primo semestre 2021 ihanno proseguito il trend calante, scendendo complessivamente dell'1,8%, con la contrazione più ampia per la rete mobile (-5,4%). "L'inasprimento del contesto competitivo e la necessità di nuovi investimenti volti all'implementazione su larga scala del 5G e all'incremento della diffusione della fibra rendono(tra cui cloud, AI e servizi ict) nel prossimo futuro", è il commento degli analisti di Mediobanca.aggregati delle 27 principali telco mondiali sono stati pari a 1.080 miliardi di euro, in diminuzione dell'1,9% sul 2019, ma in crescita dell'1,4% rispetto al 2016. Inferiore la performance dei 10 big player europei delle telco, con ricavi diminuiti del 7% rispetto al 2016.(140 miliardi di euro nel 2020) guida la classifica mondiale per ricavi che vede nelle prime 17 posizioni 7 gruppi asiatici e 6 europei (con17esima). Seguono(104,5 miliardi di euro) e(101 miliardi di euro). "Lo scorporo di Warner Media da parte della AT&T e la cessione di Aol e Yahoo da parte di Verizon nel 2021 sanciscono la, con gli accordi di distribuzione tra i due settori che divengono ora la strada più percorsa", si legge nel rapporto.Diminuiscono ovunque iin Europa. Il primo mercato è quello tedesco con ricavi per 57 miliardi di euro (-0,8% sul 2019), seguito dallo UK (35,1 miliardi di euro esclusa la vendita di apparati i cui importi non sono disponibili; -1,8%) e Francia (35,2 miliardi di euro; -0,4%). Spagna e Italia si contendono la 4° piazza in Europa con, rispettivamente, 28,8 miliardi di euro (-3,8%) e 28,6 miliardi di euro (-4,8%). L'Italia registra la maggiore contrazione dei ricavi tra il 2016 e il 2020 (-10,3%). Laè rimasta stabile tra il 2016 e il 2020 con l'EBIT margin a quota 14,8%. Per le telco europee l'EBIT margin, sebbene in miglioramento di 120 b.p., è inferiore e pari al 12,8%, "a causa della, come si evince dai prezzi in continua flessione dei principali servizi, specialmente in Italia", sottolinea Mediobanca.Per quanto riguarda la, TIM (business unit italiana) è prima per fatturato (12 miliardi di euro; -8,4% sul 2019) davanti a Vodafone (5,1 miliardi di euro ; -9,4%), Wind Tre (4,9 miliardi di euro ; -3,7%) e Fastweb (2,3 miliardi di euro; +3,6%), con Iliad in 5° posizione (0,7 miliardi di euro; +58,3%). Il rapporto evidenzia che escludendo le start-up (Iliad e Open Fiber) e le più piccole Eolo, PosteMobile e Linkem, "(+28%), con investimenti industriali superiori alla media italiana". Wind Tre è l'operatore con l'EBIT margin più elevato (17,4%) seguito da BT Italia (16,6%) e TIM (13,4%), con gli(+414%) "grazie ai minori interessi passivi iscritti a bilancio dopo la ristrutturazione dell'indebitamento realizzata nel 2019".