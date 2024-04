TIM, Labriola: separazione rete esempio che sarà seguito da altri Paesi

TIM

(Teleborsa) - La separazione della rete didai servizi con netco è un esempio che "sarà seguito da altri Paesi, non sono io a dirlo, vari operatori stanno cominciando a dividere le infrastrutture dai servizi". Lo ha affermato l'intervenendo all'evento 5G&Co 2024."Separare la rete dai servizi permette da un lato di", inoltre "la condizione debitoria di TIM non permetteva di sostenere quel tipo di investimento, e questo significa mettere in crisi le prospettive future dell'azienda e lo sviluppo del sistema Paese" ha aggiunto l'AD di TIM.Nel settore delle tlc, in Italia e in Europa, "si fa sentire con sempre maggior forza l'urgenza di un consolidamento necessario a superare una frammentazione che frena gli ingenti investimenti necessari", ha detto ancora Labriola. Con il superamento del modello verticalmente integrato e la strategia del piano triennale "saremo in grado di avere la flessibilità strategica e finanziaria necessaria per cogliere eventuali occasioni in un mercato che sta affrontando una fase di grandi cambiamenti e di consolidamento". Questa strategia "ci rafforzerà nell'offerta di servizi, senza trascurare gli investimenti per lo sviluppo del 5G che sarà una delle leve più importanti per abilitare nuove soluzioni. Punteremo sui nostri data center e sul cloud, così come sulla cybersicurezza e sull'internet delle cose".Inoltre, "saremo in grado di sprigionare il massimo dalla nostra forza commerciale" con "una vera e propria customer platform di servizi e contenuti", dove aggregare nuovi prodotti nuovi, dall'energia alle assicurazioni. Questa strategia "porterà nel prossimo triennio a generare cassa" e a poter accelerare le riflessioni sulla remunerazione agli azionisti, ha aggiunto.