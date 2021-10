Intermonte in Borsa per attrarre talenti e rendere più flessibile la struttura del capitale

Intesa

(Teleborsa) -e, l’investment bank indipendente specializzata sul segmento delle PMI, è pronta al. Una new entry che passa proprio dall’, la vetrina delle piccole e medie imprese italiane, destinatarie dei molteplici e specialistici servizi di consulenza del team di Intermonte.Il roadshow e tutt’ora in corso e la quotazione dovrebbe aver luogo entro lae. Saranno offerte sul mercato secondariomesse in vendita da 60 azionisti, ad un prezzo compreso fra 2,60 e 2,90 euro. La capitalizzazione, al netto delle azioni proprie, è compresa tra circa 83,6 e 93,2 milioni di euro.Intermonte trova la sua, nelle competenze e nella specializzazione del suo Team che attrae talenti e li rende partecipi delle future vicende e strategie secondo un modello partecipativo che rappresenta una strategia vincente. E’ quanto ha spiegato in una intervista a Teleborsa, in vista del prossimo debutto a Piazza Affari.L'approdo all'AIM, nel solco dei nostri 26 anni di storia: si tratta di un'evoluzione importante, che fa leva sulla nostra indipendenza e sul nostro posizionamento strategico a supporto delle PMI italiane.è unper poi passaree in particolare allo STAR. La quotazione all’AIM èalla quotazione sul listino principale, ma ci quotiamo all’AIM avendo già i principali requisiti adeguati a una società STAR. Il passaggio sarà ragionevolmente semplice perché siamo già pronti.Il roadshow è iniziato il 6 ottobre e finirà il 18 ottobre. Il debutto dovrebbe essere intorno alladi ottobre.In Intermonte siamo un nutritoche lavora insieme da quasi 30 anni, un team molto coeso. Sono in Intermonte fin quasi dalla fondazione e ho subito percepito le caratteristiche distintive del Gruppo: indipendenza, forte radicamento sull’Italia, ma con uno spiccato orientamento internazionale. Ad oggi,: si tratta quindi di una partnership molto allargata ed equilibrata. Un modello che si amplierà ulteriormente e diverrà più flessibile grazie alla quotazione, che ci permetterà essere ancor più attrattivi verso i nuovi talenti usando la carta quotata in piani di stock option o in meccanismi di incentivazione.La nostra quotazione è, non è previsto un aumento di capitale. Oggi Intermonte, infatti, ha una delle posizioni patrimoniali più solide tra le società finanziarie italiane (Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021) congià a disposizione utilizzabile per cogliere possibili interessanti opportunità diin settori strategici, come nel segmento digitale e nell’investment banking, e sostenere una, continuando a remunerare i nostri azionisti. Per sintetizzare, con la quotazione intendiamo cogliere tutte le opportunità per rendere la struttura del capitale più flessibile, per valorizzare al meglio il nostro modello di partnership di successo, supportare l’ulteriore crescita sul mercato e attrarre nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria.Il Gruppo Intermonte, nei suoi 26 anni di storia, è sempre stato profittevole, nonostante la ciclicità dei principali mercati di riferimento. Il modello di business è altamente redditizio e diversificato su quattro aree di attività, che crescono in modo equilibrato, con un basso consumo di capitale, e contribuiscono tutte allo sviluppo armonico dei ricavi. L’attività di(che oggi rappresenta il 23% dei ricavi 2020) si è molto sviluppata negli anni, sempre mantenendo questa nostra connotazione di indipendenza, per cui oltre a faree tutte le operazioni di equity e debt capital market, siamo spesso chiamati come advisor in, in situazioni in cui c’è bisogno di un operatore molto indipendente con un expertise forte sul mercato. In operazioni importanti, come ad esempio-UBI e Credito Valtellinese-, siamo stati Advisor a tutela degli azionisti di minoranza (facendo sì che i valori delle offerte fossero rialzati a tutela del mercato). Per quanto riguarda le altre divisioni: ilpesa il 36% dei ricavi 2020, ilil 33% e la divisionel’8%. Sales & Trading & Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie ad una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. Il Gruppo Intermonte, inoltre, ha di recente ulteriormente diversificato il proprio business nel, grazie alla partnership con QCapital - società attiva in investimenti di private equity attraverso club deal – per un innovativo progetto che applica tale strategia al public market e volto a investire in minoranze quotate o pre-IPO di società italiane.e di sostenibilità si integrano da sempre nella nostra attività ancora prima della diffusione esponenziale di queste tematiche. Il nostro principaleè rappresentato dall’: non appartenere a gruppi finanziari consente di evitare qualsiasi conflitto di interesse e di svolgere l’attività a totale favore dei clienti. Anche a livello dici siamo sempre impegnati a operare nel rispetto dei più elevate delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia. Ilè la nostra risorsa principale, cerchiamo di sviluppare un ambiente di lavoro sicuro ede cerchiamo diil più possibile le nostre risorse, garantendo la crescita professionale e la formazione. Intermonte è da sempre attiva in numerosea sostegno della collettività che si materializzano in raccolte fondi a favore di diversi enti benefici. Siamo inoltre, una collaborazione che mira a favorire la creazione, sul mercato dei capitali italiano, di un ecosistema integrato favorevole allo sviluppo di soluzioni di corporate sustainable finance.Lo scorso gennaio, abbiamo pubblicato un report nell’ambito deielaborati in collaborazione con il, intitolato “Le strategie di comunicazione delle Mid e Small Cap quotate su Borsa Italiana in ambito ESG”, in cui sono emersi ampi margini di miglioramento per le small e mid cap italiane sulla disclosure in materia di sostenibilità. Oggi dedichiamo crescente attenzione agli impatti che possono avere sul mercato e sulle società quotate i temi socio-ambientali e di governance e ai rischi connessi. Abbiamo come obiettivo garantiredelle informazioni condivise con gli stakeholder. Non da ultimo, come interlocutore privilegiato tra mercato (investitori) e società quotate, il nostro impegno è quello di diffondere la conoscenza di queste tematiche a beneficio di tutti gli operatori e di rendere più visibile e apprezzato il tema della sostenibilità da parte delle società quotate italiane.