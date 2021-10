Vola il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+2,92%), slancio per Unieuro

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,69%, dopo la chiusura di ieri a quota 684.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 3.729,9 punti dopo un inizio di giornata a quota 128.005,7.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,48%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,48%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.