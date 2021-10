ASPI, l'Ad Tomasi consegna nuove LIM all’Istituto "Piersanti Mattarella"

(Teleborsa) - ASAL BRUCIATO, AUTOSTRADE PER L’ITALIA CONSEGNA NUOVI STRUMENTI PER LA DIDATTICA ALL’ISTITUTO “PIERSANTI MATTARELLA”.PROSEGUE L’IMPEGNO SOCIALE DELL’AZIENDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIOha consegnato(lavagne interattive multimediali) e 5 Laptopdel quartiere Casal Bruciato di Roma, che ospita la sede del Gruppo. Una iniziativa che rientra in un percorso più ampio di sostegno al territorio e segue le donazioni fatte all'l’I.C. Fraentzel dove sono stati consegnati 25 tablet e 5 LIM."La nostra azienda è attiva su tutto il territorio italiano e viviamo con responsabilità quanto possiamo costruire per il tessuto cittadino. Questo progetto rappresenta per noi l’occasione di contribuire alla formazione delle giovani menti che, anche attraverso questi strumenti, potranno accedere allo sviluppo che il digitale consente", ha commentato l'Ad Tomasi, ricordando che "ASPI stessa sta affrontando un percorso di trasformazione digitale che coinvolge tutte le strutture aziendali per offrire un servizio di qualità, rapido e sicuro agli utenti"."E’ un’iniziativa che abbiamo avviato lo scorso anno a supporto della didattica a distanza in periodo di pandemia e che riteniamo fondamentale portare avanti", ha dichiarato, Direttore Human Capital, Organization & HSE di Autostrade per l’Italia, ricordando che l'azienda "è impegnata in un programma di formazione di tutti i lavoratori, a ogni livello e in collaborazione con il mondo della scuola e accademico".La preside dell’istituto,ha dichiarato che si tratta di "un’occasione preziosa" per la scuola ed un "investimento che ricade non solo sui nostri alunni ma anche su quelli che verranno".