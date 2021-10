Walgreens Boots Alliance, risultati 4° trimestre superano le attese

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registrato risultati sopra le aspettative neldell'anno fiscale 2021, terminato il 31 agosto. Lesono aumentate del 12,8% a 34,3 miliardi di dollari, contro attese per 33,3 miliardi, mentre l'rettificato è aumentato del 29,5% a 1,17 dollari, contro gli 1,02 dollari del consensus.Le vendite dell'sono aumentate dell'8,6% a 132,5 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato è aumentato del 14,6% a 4,91 dollari. Il net cash da attività operative è stato di 5,6 miliardi di dollari, in crescita di 70 milioni rispetto all'anno fiscale 2020. Il free cash flow è stato di 4,2 miliardi di dollari, in crescita di 65 milioni anno su anno."I risultati del quarto trimestre e dell'anno fiscale hanno superato le aspettative, grazie ad una forte performance nel nostro core business- ha commentato la- Le vendite comparabili nella farmacia e nel retail neglihanno visto una crescita robusta mentre nel, con l'allentamento delle restrizioni nel corso del trimestre, la ripresa è continuata".Walgreens ha superato gli obiettivi delle, fornendo 13,5 milioni di vaccinazioni nel trimestre e 34,6 milioni nell'anno fiscale 2021. Il Transformational Cost Management Program dell'azienda ha portato a unper 2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021, un anno prima del previsto.