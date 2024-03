Wall Street resta al palo. Occhi su inflazione PCE

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 39.774 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.252 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,15%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,03%).Sul fronte macro, il PIL statunitense è cresciuto del 3,4% nel quarto trimestre 2023, contro attese per una conferma del dato al 3,2%. Sul mercato del lavoro, diminuisce il numero di lavoratori che hanno richiesto per la prima volta i sussidi di disoccupazione. Domani, quando i mercati saranno chiusi nel giorno del Venerdì Santo, sono attesi i dati sull'inflazione PCE, uno degli indicatori preferiti della Federal Reserve.In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,26%),(+1,18%),(+1,05%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.(+2,83%),(+2,17%),(+1,93%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,23%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.