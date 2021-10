Piazza Affari, i dividendi di oggi 18 ottobre 2021

Generali

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 18 ottobre in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,46 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,0721 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 1,1 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0005359101Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0004776628Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,7533 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0003428445Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 20/10/2021ISIN: IT0004810054Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 20/10/2021