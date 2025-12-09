Borse europee caute, bene i titoli della difesa e i finanziari

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono con cautela
anche negli scambi pomeridiani, alla vigilia della riunione della Fed che deciderà sul taglio dei tassi d’interesse e fornirà indicazioni sulle prospettive sul 2026. Sull'azionario europeo spiccano i titoli della difesa
, sulle aspettative di rafforzamento del sistema di difesa tedesco e quelli dei servizi finanziari
, grazie a diversi upgrade di JPMorgan che ha un outlook positivo per il 2026.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,163. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.199,3 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.
In leggera salita lo spread
, che arriva a quota +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,56%. Tra le principali Borse europee
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,42%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,25%, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,49%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 43.594 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.277 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,48%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Banca Mediolanum
, che segna un forte rialzo del 3,09%. Generali Assicurazioni
avanza del 3,08%. Si muove in territorio positivo Leonardo
, mostrando un incremento del 2,59%. Denaro su Unipol
, che registra un rialzo del 2,35%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -2,82%. Preda dei venditori Amplifon
, con un decremento dell'1,96%. Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Moncler
, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Comer Industries
(+6,74%), Avio
(+4,30%), Fincantieri
(+3,32%) e Zignago Vetro
(+2,62%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding
, che continua la seduta con -2,81%. Si concentrano le vendite su Brembo
, che soffre un calo del 2,18%. Vendite su Pirelli
, che registra un ribasso dell'1,64%. Seduta negativa per Juventus
, che mostra una perdita dell'1,54%.