Borse europee caute, bene i titoli della difesa e i finanziari

(Teleborsa) -anche negli scambi pomeridiani, alla vigilia della riunione della Fed che deciderà sul taglio dei tassi d’interesse e fornirà indicazioni sulle prospettive sul 2026. Sull'azionario europeo spiccano i titoli della, sulle aspettative di rafforzamento del sistema di difesa tedesco e quelli dei, grazie a diversi upgrade di JPMorgan che ha un outlook positivo per il 2026.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,163. Lieve aumento dell', che sale a 4.199,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,47%.In leggera salita lo, che arriva a quota +71 punti base, con ilpari al 3,56%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,49%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 43.594 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 46.277 punti. Guadagni frazionali per il(+0,38%); come pure, in moderato rialzo il(+0,48%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,09%.avanza del 3,08%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,59%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.di Milano,(+6,74%),(+4,30%),(+3,32%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,18%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.