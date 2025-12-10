Piazza Affari: performance negativa per Banca Ifis

(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia
, che presenta una flessione dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della banca tricolore
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)