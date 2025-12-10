Milano 13:40
43.426 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:40
9.670 +0,29%
Francoforte 13:40
24.055 -0,44%

Piazza Affari: performance negativa per Banca Ifis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia, che presenta una flessione dell'1,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Ifis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della banca tricolore rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,49.

