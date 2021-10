Spagna verso taglio riduzione profitti utility. Rally di Enel, Endesa e Iberdrola

Iberdrola

(Teleborsa) - Ilsegna grandi rialzi in Borsa. A fare da assist sono le indiscrezioni secondo le quali il governo prevede die che sono state varate per far fronte allo shock caro-bollette. Secondo il giornale economico Cinco Dias, il governo fisserà il limite di prezzo a 60 euro per megawattora (MWh) - un prezzo leggermente oltre i costi di produzione per l'energia nucleare in Spagna, stimata a circa 57 euro per megawattora.Spicca il volo, che si attesta a 9,63, con un, e risulta la migliore dell'IBEX-35. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,73 e successiva a quota 9,94. Supporto a 9,51.Buona la performance di(controllata da Enel), che si attesta a 18,96 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,15 e successiva a 19,49. Supporto a 18,8.Buona la performance di, che si attesta a 7,026 con une risulta la migliore del FTSE MIB. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,076 e successiva a 7,204. Supporto a 6,948.