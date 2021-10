Terna, Donnarumma: fondamentale investire nelle reti e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili

Terna

(Teleborsa) - "Terna porta sulle proprie spalle una parte importante della. È fondamentale investire nelle reti e aumentare la produzione di energia dadall’attuale 35-36% al 55-60% nei prossimi anni, per arrivare alla completanel 2050. In questo modo, sarà possibile anche contenere i costi delle bollette su cui sta pesando l’oscillazione del prezzo del gas". Così, Amministratore Delegato e Direttore Generale diintervenendo all’evento “Transizione Green e Investimenti: verso una Nuova Energia” organizzato da Rcs Academy."Il nostro– ha aggiunto Donnarumma – prevede circain 5 anni e nel Piano di Sviluppo abbiamo programmato opere per oltre 18 miliardi in 10 anni: interventi che consentono di irrobustire la rete elettrica nazionale e di trasportare l’energia dal Sud, dove verrà sempre più prodotta grazie a vento e sole, al Nord, maggiormente industrializzato. Circa il 70% degli investimenti programmati nei prossimi 5 anni è stato già autorizzato e abbiamo anche la copertura dei fabbisogni, sempre per una quota del 70%, per quanto riguarda appalti e supply chain"."Vedo, però, una certa lentezza burocratica nelle, anche perché il sistema è molto complesso e servono tanti nulla osta – ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Terna –. Nei prossimi anni abbiamo in programma importanti collegamenti sottomarini, che vedono nell’opera di Terna i principali record mondiali di profondità e lunghezza. Tra i nuovi elettrodotti che realizzeremo ci sono il, il collegamento da 3,7 miliardi di euro fra Campania, Sicilia e Sardegna che segnerà un nuovo record di profondità a oltre 2000 metri e che contribuirà in maniera determinante alla decarbonizzazione della; l’che unirà Marche e Abruzzo e, nei prossimi anni, ci collegheremo anche con il nord dell’Africa, attraverso un elettrodotto tra Tunisia e Sicilia, per rafforzare il ruolo di hub energetico della nostra infrastruttura, a servizio dell’Italia e per una centralità nello scenario mediterraneo ed europeo”.