Intesa Sanpaolo reitera target zero emissioni e aderisce alla Net-Zero Banking Alliance

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -si impegna al raggiungimento di un obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in proprio e nell'ambito dei portafogli prestiti ed investimenti, ed ha deciso di(NZBA), un’alleanza globale di banche guidate dalle naizoni Unite ed impegnate al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero entro il 2050."La nostra Banca gode di un ottimo posizionamento nei principali indici internazionali, a conferma del nostro impegno a favore della sostenibilità. Con questo ulteriore passo formalizziamo nuovi e importanti obiettivi verso la transizione ambientale, esprimendo la partecipazione, nostra e dei nostri clienti, alla spinta collettiva contro il cambiamento climatico", ha affermato l'Amministratore delegato, aggiungendo che "la 'rivoluzione verde' indicata dal PNRR rappresenta anche una grande opportunità di crescita del Paese per adottare nuove soluzioni tecnologiche, puntare sullo sviluppo intellettuale e aumentare gli investimenti".L’adesione all’Alleanza sancisce undella banca nel, nell’ambito di una più ampia e articolata, che comprende anche il: dagli 80 80 miliardi di euro di finanziamenti alla Green e Circular Economy e per la transizione ecologica ai plafond messi a disposizione per le imprese per progetti di economia circolare e per gli S-Loan.La Banca ha inoltre pubblicato il suodi Gruppo per il 2020-2021, redatto secondo le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), che espande ulteriormente l’informativa contenuta nella Dichiarazione Consolidata Non finanziaria.L’impegno verso l’ambiente ha consentito a Intesa Sanpaolo di ricevere diversi riconoscimenti, tra cui l’inclusione in numerosi indici di sostenibilità: è l’unica banca italiana inclusa nei Dow Jones Sustainability Indices e, nel 2021, nel Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index di Corporate Knights oltre ad essere presente nei princioali indici di sostenibilità a livello globale e nel neonato MIB ESG Index di Euronext e Borsa Italiana.Con oltre 75 membri in 35 Paesi e 54.000 miliardi di dollari di attività totali, la Net-Zero Banking Alliance rappresenta un terzo degli asset bancari globali e ha l’obiettivo di sostenere la transizione dell’economia reale verso l’impatto zero sul clima. Promossa dalla United Nations Environment Programme Finance Initiative, la NZBA rappresenta il settore bancario della Glasgow Financial Alliance for Net Zero, presieduta da Mark Carney, Inviato speciale delle Nazioni Unite per il clima in vista della COP 26.