Intesa Sanpaolo Vita, Vicenzotto: "Nostro modello bancassicurazione vincente"

(Teleborsa) - La governance per la produzione e distribuzione di prodotti assicurativi è cruciale per tutelare il cliente e ristabilire la fiducia degli investitori privati verso le istituzioni finanziarie. Lo ha ricordato, Chief Compliance Officer di, intervenuta alla tavola rotonda dal titolo “Rendimenti e trasparenza nei prodotti d’investimento assicurativi" nell'ambito del Festival delle Assicurazioni 2021."Negli ultimi anni la crisi e le turbolenze dei mercati finanziari hanno messo in evidenza come le- che gli intermediari erano tenuti a rispettare nella fase di distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi - avessero. Questo, nell’ottica di ristabilire la fiducia degli investitori privati verso le istituzioni finanziarie"."In particolare, ilha disciplinato in modo organico i requisiti di- ha ricordato la manager di ISP Vita - affinché un prodotto non sia creato solamente per una determinata fascia di clientela di riferimento, individuata dalle Compagnie, ma possa anche raggiungere in modo efficace e adeguato, attraverso i distributori, il target market effettivo: esso può non coincidere esattamente con quello ipotizzato dalla Compagnia che ha ideato la polizza, ma è individuato dal collocatore, che meglio conosce le caratteristiche dei propri clienti"."Nel nostro Gruppo - sia per il mondo bancario che per quello assicurativo - tutto questo si è tradotto in unai. Ogni funzione aziendale che partecipa alla creazione del prodotto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, è infatti chiamata a svolgere la valutazione di conformità, precondizione al lancio del prodotto. Ilsi è rivelato, anche in questa occasione,, perché ha affrontato i cambiamenti con un processo di product governance efficace e coerente fra produttore e distributore, attraverso linee guida diffuse a tutte le società del Gruppo Intesa Sanpaolo".