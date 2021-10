ONWARD Medical, debutto senza scossoni a Bruxelles e Amsterdam

ONWARD Medical

(Teleborsa) -, società di tecnologia medica che sviluppa terapie innovative per le persone con lesioni del midollo spinale, ha registrato un. Dopo aver aperto a quota 13,02 euro e essere salito fino a 13,28 euro, il titolo ha chiuso a 12,74 euro, in frazionale ribasso rispetto ai 12,75 euro indicati in sede di offerta pubblica iniziale (IPO).Il prezzo di IPO le avrebbe dato unadi circa 380 milioni di euro (391,3 milioni di euro ipotizzando l'esercizio integrale dell'Opzione di Over-Allotment). L'ha raccolto complessivamente 75,2 milioni di euro (86,5 milioni di euro con l'esercizio integrale dell'Over-Allotment). La società aveva comunicato in precedenza unacompresa tra 11,75 e 13,75 euro per azione. Dopo la quotazione di ONWARD sono 46 le, per una capitalizzazione di mercato totale di 18,7 miliardi di euro (al 30 settembre 2021)."Questa IPO di successo è un momento emozionante per ONWARD e per le molte persone svantaggiate che si stanno riprendendo da una lesione del midollo spinale - ha affermatodi ONWARD - Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con i principali scienziati e medici del mondo per identificare e dimostrare la promessa di. Apprezziamo e accogliamo con favore il supporto dei nostri nuovi investitori e lavoreremo con passione e impegno per costruire un'azienda eccezionale e duratura".