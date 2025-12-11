Più Medical, First SICAF e soci fondatori completano accordi post-IPO

(Teleborsa) - Più Medical, piattaforma attiva nel consolidamento delle farmacie retail in Lombardia quotata su su Euronext Growth Milan, ha comunicato il completamento degli impegni assunti in fase di IPO dai soci fondatoricon l’anchor investorIl 10 dicembre 2025 First SICAF e La Farmaceutica hanno conferito in, veicolo dedicato all’investimento in Più Medical, rispettivamente 800.000 azioni sottoscritte da First SICAF nell’IPO (oltre a liquidità) e 800.000 azioni già detenute da La Farmaceutica. VF Pharma risulta ora partecipata al 51% da First SICAF e al 49% dai soci fondatori, con un totale di, pari ale aldella società.Gli impegni didi 12 mesi originariamente gravanti su First SICAF sono stati trasferiti a VF Pharma. L’accordo prevede inoltre la presenza di un rappresentante di First SICAF nel CdA di Più Medical – già attuata con la nomina del dott.– oltre a ulteriori intese parasociali e meccanismi di "waterfall" che confermano il commitment dei fondatori verso la crescita del gruppo. I soci di VF Pharma dovranno mantenere le quote per 5 anni, salvo eccezioni, a garanzia della stabilità dell’operazione.