Milano 16:59
43.467 +0,20%
Nasdaq 16:59
25.532 -0,29%
Dow Jones 16:59
47.882 0,00%
Londra 16:59
9.721 +0,30%
Francoforte 16:59
23.901 +0,87%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,38 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,38 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,38 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```