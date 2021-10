La trimestrale deludente di Snap spaventa Facebook e Twitter

Snap

Apple

Facebook

Alphabet

Twitter

(Teleborsa) -, società che ha creato l'app di messaggistica Snapchat, mostra undopo che ieri sera ha diffuso una. I ricavi per il terzo trimestre sono stati di 1,07 miliardi di dollari, inferiori al consensus di 1,1 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. "Ora stiamo operando alla scala necessaria per superare ostacoli significativi, comprese le modifiche alla piattaforma iOS che influiscono sul modo in cui la pubblicità è mirata, misurata e ottimizzata, nonché problemi della catena di approvvigionamento globale e carenza di manodopera che hanno un impatto sui nostri partner", ha affermato ilnella nota sui conti.In sostanza, l'azienda tech californiana ha affermato che glidi, che impediscono agli inserzionisti digitali di tracciare gli utenti iPhone senza il loro consenso, hanno avuto un peso sui risultati del terzo trimestre. Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento globale e la carenza di manodopera hanno indotto le aziende a(la maggior parte dei ricavi di Snap arriva proprio dalla pubblicità).I risultati di Snap, che è la prima delle principali società di social media a diffondere la trimestrale, metterilascerà i conti trimestrali nella giornata di lunedì, seguita damartedì. Le tre società sono in ribasso nel pre-market, con il colosso fondato da Mark Zuckerberg sceso anche del 6% e la società di microblogging guidata da Jack Dorsey fino al 7%.Glidi Snap, una metrica fondamentale per la società, sono aumentati del 23% anno su anno a 306 milioni nel trimestre al 30 settembre, battendo le stime degli analisti per 301,9 milioni. Ladurante il trimestre è stata di 72 milioni di dollari, o 5 centesimi per azione, in calo dai 199,9 milioni di dollari, o 14 centesimi per azione, dello stesso periodo del 2020.