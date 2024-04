Tonica Wall Street guarda a Fed e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 5.116 punti. Poco sopra la parità il(+0,36%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,23%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sullae sul proseguimento della stagione delle trimestrali. Non sono attesi ritocchi sui tassi di interesse, da parte della banca centrale americana, ma l’attenzione andrà alle parole del numero uno, Jerome Powell, per capire le future mosse dell’istituto centrale in tema di politica monetaria. Laprevede la pubblicazione, in particolare, dei conti di McDonald’s, Coca-Cola, Amazon e Apple. A ciò si aggiungeranno i dati sul mercato del lavoro statunitense.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,03%),(+1,39%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -2,06%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,76%),(+2,48%),(+2,39%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,34%),(+4,97%),(+4,11%) e(+3,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,33%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,51%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 0,9%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,7%; preced. 6,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,9 punti; preced. 41,4 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104 punti; preced. 104,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 179K unità; preced. 184K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 51,9 punti).