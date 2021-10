Nucleare? Cingolani: "Priorità ora è chiudere centrali a carbone"

(Teleborsa) -però non sono nemmeno uno che condanna il nucleare, e non sono fan diPerò, essendo uno scienziato, secondo me la soluzione ancora non l'abbiamo ma se smettiamo di studiare, di fare ricerca e innovazione, certamente laLo ha detto il Ministro della Transizione ecologicadurante la terza giornata di DigithON 2021. "Secondo me questo è il, ha aggiunto il Ministro."La chiusura delle centrali nucleari - ha proseguito - è avvenuta per viasull'onda anche un po' emotiva, però la cosa più urgente in questo momento èA mio parere - ha sottolineato Cingolani - laè una regione molto più avanzata della media. Ha delle caratteristicheVedo la Puglia un po' come la locomotiva di quella parte dell'Italia che è un po' più lenta. Quindi se non ci riesce la Puglia al Sud, difficile che ci riescano altri. Credo che da questo punto di vista