Alleanza Nucleare, informativa di Pichetto Fratin su adesione dell’Italia

(Teleborsa) - “In occasione del Consiglio energia che si terrà il prossimo 16 giugno a Lussemburgo,Questa decisione è in linea con lo sviluppo della politica energetica del nostro Governo che da quasi tre anni promuove il pieno rispetto del principio della neutralità tecnologica, per perseguire una transizione energetica sostenibile, che assicuri la sicurezza e la resilienza del sistema energetico e garantisca la competitività dell’industria". Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,nell' informativa in Consiglio dei Ministri sull’adesione dell’Italia all’Alleanza Nucleare"L’Italia sta infatti seguendo una strategia nazionale che, in maniera trasparente e graduale, promuove una rivalutazione pragmatica del ruolo dell’energia nucleare come fonte di energia decarbonizzata, sicura, affidabile e programmabile.L’anno scorso abbiamo inserito nell’aggiornamento del PNIEC un’ipotesi di scenario di lungo termine che prevede, al 2050, una quota di energia prodotta da fonte nucleare.A febbraio 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato preliminarmente un disegno di legge per conferire una delega all’Esecutivo sul nuovo nucleare sostenibile""Nel segno della continuità dunque e della coerenza, l’Italia ha anche firmato – lo scorso aprile – la lettera di endorsment per il futuro IPCEI (progetti di rilevante interesse comune europeo)"Con questo ulteriore tassello, l’Italia potrà dunque collaborare proattivamente con tutti i Paesi dell’Alleanza Nucleare ed essere presente in un importante forumEuropa senza chiudere quindi a nessuna delle opzioni tecnologiche future", ha concluso Fratin.