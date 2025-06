La BCE lancia il sistema unico di gestione del collaterale

(Teleborsa) - L', ovvero la BCE e le banche centrali dell'area euro, ha, il 16 giugno 2025, dopo il completamento della migrazione alla nuova configurazione nel fine settimana del 13-15 giugno.L'ECMS gestisce lenelle operazioni di credito dell'Eurosistema. Insieme agli altri Servizi TARGET, l'ECMS garantirà la libera circolazione di contante, titoli e garanzie in tutta Europa, si legge in una nota.Il software e l'ambiente per il nuovo sistema sono stati forniti dalla, le quattro banche centrali nazionali che fungono da fornitori di servizi per i Servizi TARGET (T2, TARGET2-Securities e TIPS).Con l'entrata in funzione dell'ECMS, l'Eurosistema offre ora un sistema unico che armonizza la gestione delle garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema. L'ECMSprecedentemente gestiti dalle 20 banche centrali nazionali dell'area euro. Inoltre, l'ECMS faciliterà il regolare flusso di contante, titoli e garanzie all'interno dell'area euro migliorando le funzionalità di gestione della liquidità dei servizi TARGET.