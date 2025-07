Engie investe 1,2 miliardi di euro per ammodernamento centrali nel Regno Unito

Engie

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel settore dell'energia, sta proseguendo unsettentrionale. La ristrutturazione della centrale più vecchia, Ffestiniog (360 MW, inaugurata nel 1963), è iniziata nel 2017 e si concluderà nell'inverno 2025/2026. I lavori preparatori per Dinorwig (1,8 GW, 1984) sono iniziati, in attesa di una decisione di investimento prevista per l'inizio del 2026 per il rinnovamento dell'impianto, un progetto che si prevede durerà 10 anni.Per raggiungere questo obiettivo, Engie sta(il piano di investimenti è iniziato nel 2017 e proseguirà nei prossimi 10 anni). Questo importo significativo "dimostra l'impegno del Gruppo nel proseguire lo sviluppo di tutte le tecnologie di flessibilità e nell'utilizzare al meglio le risorse già in suo possesso", si legge in una nota.Questo progetto è in linea con un altro ambizioso progetto, avviato nel 2019: un aumento del 7,5% della capacità della centrale elettrica ad accumulo di pompaggio di Coo (1,1 GW) in Belgio. Quest'opera ha richiesto un investimento di oltre 50 milioni di euro ed è ora in fase di completamento. Insieme, questi progetti contribuiscono all'obiettivo del Gruppo di raggiungere