Ferrari alza la guidance per il 2021 dopo la trimestrale positiva

Ferrari

(Teleborsa) -ha effettuatototali pari a 2.750 unità nel terzo trimestre del 2021, in aumento del 18,9% rispetto al terzo trimestre del 2020 e dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Isono stati pari a 1.053 milioni di euro (+18,6% vs 2020 e +15,1% vs 2019) e l'pari a 371 milioni di euro (+12,4% vs 2020 e +19,6% vs 2019), con un margine dell'EBITDA del 35,2%. L'si è assestato a 207 milioni di euro, con un utile diluito per azione di 1,11 euro. Le attese degli analisti erano per ricavi di 1,04 miliardi di euro, un EBITDA di 365 milioni di euro e un utile netto di 189 milioni di euro, secondo dati Refinitiv."I forti risultati del terzo trimestre sono un importante passo avanti verso la guidance 2021 rivista al rialzo - ha commentatodi Ferrari - Le eccezionali relazioni con i clienti, fondamentali per conseguire la crescita a doppia cifra nel trimestre e da inizio anno, si riflettono nella raccolta ordini record a livello globale, in particolare in Cina e USA. Questi risultati, con la solidità della nostra visione e il team che ho l'onore di guidare mi consentono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo".Tutte lehanno contribuito positivamente durante il trimestre. La regione EMEA ha registrato un aumento dell'1,6%, le Americhe del 40,1%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno messo a segno una crescita del 109,2% favorita dall’arrivo di nuovi modelli, in particolare la Ferrari Roma e la SF90 Stradale, mentre il Resto dell'APAC è cresciuto del 21,1%.La generazione diindustriale è stata "eccezionalmente forte nel trimestre" e pari a 242 milioni di euro, trainata dall'EBITDA e dall'incasso degli anticipi sulla 812 Competizione, in parte controbilanciati da spese in conto capitale per 189 milioni di euro. L'al 30 settembre 2021 è stato pari a 368 milioni di euro, rispetto a 552 milioni di euro al 30 giugno 2021.La casa di Maranello haper il 2021. Per l'anno in corso Ferrari punta ora a un EBITDA di circa 1,52 miliardi di euro (da una precedente indicazione di 1,45-1,50 miliardi di euro), un utile diluito adjusted per azione di circa 4,30 euro e un free cash flow superiore ai 550 milioni di euro.