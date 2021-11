Fresenius migliora la guidance 2021 per ricavi e utili

Fresenius

(Teleborsa) -, una delle più grandi società al mondo nell'ambito dei servizi medicali, ha migliorato per la seconda volta la sua guidance per l'anno dopo i risultati positivi del terzo trimestre 2021. Il gruppo tedesco ha registrato unnei tre mesi a settembre, rispetto alla previsione media degli analisti di 428 milioni di euro (secondo un consensus fornito dall'azienda). Le vendite aumentate del 5% a 9.324 milioni di euro.Fresenius ha affermato diche i ricavi del 2021 crescano ad un tasso "mid single-digit", mentre a luglio aveva previsto una crescita "a low-to-mid single-digit". Gli utili dovrebbero risultare nella fascia alta del range "low single-digit", con la guidance precedente che era per una crescita "low single-digit".Dopo la diffusione del risultati, risulta ottima la performance di, che si attesta a 41,9 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 42,3 e successiva a 43,39. Supporto a 41,21.