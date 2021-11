Lyft in rally festeggia la trimestrale

Lyft

Nasdaq 100

Lyft

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,39%, dopo una trimestrale migliore delle attese degli analisti.La principale rivale USA di Uber Technologies ha chiuso il terzo trimestre con unannuo a 864,4 milioni di dollari, sopra gli 862,4 milioni del consensus. Nei tre mesi(21 centesimi per azione) da 459,5 milioni, (1,46 dollari per azione).La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,32 USD con area di resistenza individuata a quota 51,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,97.