Somec prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2021 ed avviato il 12 ottobre 2021,ha comunicato di aver, dal 26 ottobre al 1 novembre 2021, complessivamentead un prezzo medio ponderato di 33,1323 euro e per uncomplessivo pari ao.Dall’inizio del programma, al 1 novembre, a seguito delle operazioni finora effettuate, Somec detiene 10.445 azioni proprie, pari allo 0,15% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 333.368,80 euro.Nel frattempo, in Borsa,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 36,7 euro.