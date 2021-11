Eventi e scadenze del 4 novembre 2021

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Ifis

Banca MPS

Banca MPS

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

Carel Industries

Carel Industries

CNH Industrial

CNH Industrial

Convergenze

doValue

Ediliziacrobatica

Enel

Expedia

First Solar

Fos

Fox Factory

Goldman Sachs

Health Italia

Id-Entity

Igd

Inwit

Inwit

Kellogg

Leonardo

Longino&Cardenal

Maire Tecnimont

Marzocchi Pompe

Moderna

Nusco

Promotica

Reti

Sanlorenzo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) - La 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP26, si terrà a Glasgow. I negoziati sul clima saranno un importantissimo vertice internazionale e riuniranno numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare il cambiamento climaticoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziIl Salone dei Pagamenti 2021 - Payvolution - Futuro dei pagamenti, euro digitale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali, Open Banking, e intelligenza artificiale. All'evento, promosso da Abi, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatoriAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Altare della Patria per la deposizione di una corona sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze ArmateBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinOPEC - 22° Vertice OPEC Plus in videoconferenza13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati dei primi nove mesi del Gruppo Banca Ifis. Parlerà Frederik Geertman, AD del Gruppo- CDA: Approvazione terza trimestrale 2021- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati del Terzo Trimestre 2021 con Guido Bastianini, AD e Direttore Generale e Giuseppe Sica, CFO- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2021- CDA: Approvazione del resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali- CDA: Risultati del III trimestre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Risultati al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti