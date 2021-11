China International Import Expo, Intesa Sanpaolo sigla accordo con ICBC

(Teleborsa) - Un nuovo passo avanti a sostegno dello sviluppo imprenditoriale sulla direttrice Italia-Cina.hanno siglato unnell'ambito della cornice istituzionale delladi cui sono storicamente Soci e membri effettivi del CdA. "Il Memorandum of Understanding trilaterale, sottoscritto in occasione della, – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – e` rivolto in particolare al segmento PMI e si pone l'obiettivo di supportare efficacemente, attraverso servizi finanziari e non, il mondo delle piccole e medie imprese italiane e cinesi interessate da attivita` industriali e commerciali nei due mercati di riferimento. Tale cooperazione potra` essere sviluppata anche attraverso la possibile individuazione di punti distributivi dedicati alle esigenze di entrambe le realta` imprenditoriali".Nel dettaglio le due banche si propongono di offrire prodotti e servizi a supporto delle esigenze delle due comunita`, favorendo la presentazione e il successivo accompagnamento della reciproca clientela, anche attraverso il supporto e l'esperienza della Fondazione Italia Cina. La collaborazione si indirizzera` altresi` verso la realizzazione di iniziative congiunte di promozione a favore dello sviluppo di business negli ambiti di riferimento."L'internazionalizzazione e` uno strumento determinante per il rilancio del nostro Paese e per lo sviluppo delle imprese – spiega– che Intesa Sanpaolo pone da sempre al centro del proprio impegno verso l'imprenditoria italiana, anche grazie a piu` di 300 specialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Questo accordo rappresenta una leva di sviluppo per le nostre imprese verso un mercato di grande rilievo ed in costante evoluzione, che Intesa Sanpaolo presidia da tempo, offrendo alle PMI prodotti e servizi dedicati in grado di favorirne la crescita anche all'estero. Grazie a questa partnership, inoltre, puntiamo per la prima volta a strutturare un'offerta commerciale distintiva per rispondere efficacemente alle esigenze dell'imprenditoria cinese"."Il Protocollo di intesa commerciale con ICBC, sotto il cappello istituzionale e con il supporto operativo della Fondazione Italia Cina, – sottolinea– conferma ancora una volta la capacita` della Banca di realizzare accordi di cooperazione con partner internazionali e istituzionali di rilievo. Attraverso il potenziale di due grandi banche come ISP e ICBC risultera` facilitato in particolare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali delle PMI, significativamente presenti nei due Paesi, imprese che piu` di altre hanno bisogno di essere supportate attraverso una piattaforma completa di servizi finanziari e non, durante le diverse fasi della loro crescita"."Questa iniziativa rientra appieno nella nostra missione, che e` quella di supportare Soci e imprese italiane e cinesi – ha commentato–. Da oltre 18 anni siamo la piu` importante piattaforma italo-cinese che opera nel nostro Paese ed e` per questo che abbiamo voluto mettere in campo due importanti realta` internazionali e Soci strategici come ISP e ICBC. Questo accordo e` l'unico del genere con l'Italia firmato da ICBC durante la China International Import Expo e ci permettera` di fornire uno strumento innovativo a livello di Sistema, un ulteriore supporto pratico alle aziende dei due Paesi in un periodo difficile come questo".