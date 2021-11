Francia, partite correnti settembre in deficit per 2,7 miliardi

(Teleborsa) - A settembre il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 2,7 miliardi di euro, in peggioramento rispetto agli 1,3 miliardi di agosto. Lo rivela laL'parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude, sempre a settembre, con un saldo negativo di 6,8 miliardi, in leggero peggioramento rispetto ai -6,7 miliardi del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un deficit di 7,1 miliardi di euro.Cala l'che si attesta a 42 miliardi (da 42,4 miliardi), mentre lescivolano a 48,8 miliardi (da 49 miliardi).