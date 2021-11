General Electric si divide in 3 società quotate: focus su aviazione, sanità ed energia

General Electric

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha annunciato cheche saranno. In particolare, sarà attuato uno spin-off esentasse di GE Healthcare, creando una società focalizzata su "precision health" a inizio 2023, in cui GE prevede di mantenere una quota del 19,9%. Inoltre, saranno unite GE Renewable Energy, GE Power e GE Digital in un'unica società, posizionata per guidare la transizione energetica e che sarà soggetta a uno spin-off esentasse all'inizio del 2024. A seguito di queste transazioni, GE rimarrà un'azienda focalizzata sull'aviazione."Creando tre società pubbliche globali leader del settore, ciascuna può beneficiare diper guidare la crescita e il valore a lungo termine per clienti, investitori e dipendenti - ha commentato il presidente e CEO H. Lawrence Culp, Jr. - Stiamo mettendo la nostra esperienza tecnologica, leadership e portata globale al lavoro per servire meglio i nostri clienti".servirà come presidente non esecutivo di GE healthcare dopo il suo spin-off. Continuerà a essere presidente e amministratore delegato di GE fino al secondo spin-off, e a quel punto guiderà la società focalizzata sull'aviazione.assumerà il ruolo di presidente e CEO di GE Healthcare a partire dal 1 gennaio 2022.sarà il CEO delle attività combinate Renewable Energy, Power e Digital, mentrecontinuerà come CEO di Aviation.La società prevede di sostenere, che dipenderanno dalle specifiche della transazione. Gli spin-off proposti di Healthcare e Renewable Energy and Power sono destinati a essere esentasse per gli azionisti di GE e GE ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti. Le transazioni sono soggette alla soddisfazione delle condizioni consuete, tra cui l'approvazione finale del consiglio di amministrazione di GE.