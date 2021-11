Goldman Sachs taglia stime crescita settore lusso, titoli sotto pressione

Goldman Sachs

Hermes

Moncler

(Teleborsa) - Titoli del lusso sotto pressione a Piazza Affari e non solo, dopo cheha tagliato le proprie previsioni di crescita delle vendite globali del settore per il prossimo anno.Gli analisti dell'ufficio studi stimano ora un aumento del 9% rispetto al +13,5% stimato in precedenza, citando in particolar modo la revisione al ribasso delle stime di crescita della Cina, il più grande mercato del lusso.Più in dettaglio, la banca d'affari taglia il giudizio a "sell" da "neutral" sui titoliche, rispettivamente perdono sulla piazza francese l'1,23% e su quella italiana il 2,79%.