Be acquisisce il 51% di Crispy Bacon e cresce nei servizi per banche e assicurazioni

Be Shaping The Future

(Teleborsa) -(Be), società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi professionali per il settore finanziario, ha finalizzato, società con elevata specializzazione nel design UX/UI, nello sviluppo web-mobile e nelle infrastrutture cloud. Crispy, con sede a Marostica, Milano e Tirana (Albania), ha un team di 85 persone e realizza il 60% dei ricavi nell'industria dei servizi finanziari, dove ha già fornito i propri servizi a Intesa Sanpaolo, UniCredit, Widiba, MPS, Unipol, Compass.Crispy Bacon stima di chiudere il 2021 con un valore della produzione pari a 4,6 milioni di euro e un EBITDA di 0,8 milioni di euro. Ilpagato per il 51% è pari a, corrispondente ad un valore complessivo dell'azienda pari a 4,5 milioni di euro, comprensivo di una PFN (posizione finanziaria netta) positiva al closing pari a 740 mila euro. L'acquisizione avverrà contro cash, in parte con utilizzo di linea di credito di primaria istituzione bancaria. Prevista una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2028 per la rimanente quota del capitale."Siamo davvero contenti di dare il benvenuto al Team Crispy Bacon - ha commentato- di questi ragazzi ci ha colpito la competenza, la vitalità e la voglia di far bene. Siamo convinti di poterli aiutare a crescere ancora e molto velocemente. L’Albania sarà il 12esimo paese di presenza del nostro gruppo e può rappresentare un bacino di attrazione di risorse qualificate per rispondere alle crescenti tensioni del mercato del lavoro domestico. Crispy è la. Un settore, questo, in cui vogliamo investire ancora".