IVASS, segnalata polizza fideiussoria contraffatta di compagnia croata

(Teleborsa) - È stata segnalata all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () una. Su tale polizza fideiussoria è presente l'indirizzo PEC croatiaosiguranje@namirialpec.it che non è riconducibile alla compagnia. Inoltre, l'Autorità di Vigilanza del Paese di origine (HANFA) ha segnalato che l'ulteriore indirizzo info@crosing.hr non è attribuibile all'impresa.CROATIA OSIGURANJE D.D. è un'impresa di assicurazione con sede in Croazia, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine (HANFA),di servizi nei rami danni, incluso il ramo 15, Cauzioni e nel ramo vita I - assicurazioni sulla durata della vita umana.Il tentativo di commercializzazione in Italia di una polizza fideiussoria contraffatta intestata alla suddetta compagnia e la presenza di un sito internet irregolare non riferibile all'impresa erada IVASS con comunicato stampa del 28 marzo 2025.L'IVASS raccomanda dinella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati.