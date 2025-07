NextGeo acquisisce il 75,4% di Rana Subsea: operazione da 36 milioni di euro

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha acquisito il 75,4% del capitale sociale di, società specializzata nella fornitura di servizi sottomarini e tra i leader nel Mediterraneo e nei paesi dell’Africa Occidentale."Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di espansione, confermando la volontà del Gruppo NextGeo di affermarsi come player di riferimento a livello internazionale, anche nel settore delle operazioni subsea", ha commentato, CEO del. "L'operazione, ha aggiunto, "consentirà a NextGeo di offrire un portafoglio di servizi ancora più completo e diversificato, con benefici tangibili in termini di efficienza, continuità operativa e solidità industriale, contribuendo inoltre ad una maggiore diversificazione e stabilizzazione dei ricavi del business"., CEO di, ha aggiunto: "questa operazione segna per Rana un punto di svolta per lo sviluppo del business. L’ingresso nel gruppo NextGeo, con cui condividiamo valori e visione, rappresenta una strategia vincente per accelerare in modo sostenibile e strutturato il percorso di crescita che abbiamo intrapreso ormai da anni".L’operazione prevede che NextGeo acquisisca il 75,4% di RANA Subsea (55,8% da Nettuno Holding e 19,6% dall’ing. Alessandro Buffa, CEO di RANA) per un corrispettivo massimo di circa, finanziato con mezzi propri: 26 milioni al closing e fino a 10,7 milioni nel 2026 in base ai risultati 2025.Buffa reinvestirà 6,2 milioni di euro acquistando azioni NextGeo, e resteràdi RANA con una quota del 17,5%. È inoltre previsto un patto parasociale quinquennale con meccanismi di governance e opzioni put & call su un ulteriore 7,1% del capitale.