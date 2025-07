Banche, segnalazioni incidenti operativi in aumento più degli attacchi cyber

(Teleborsa) - Il numero di segnalazioni diricevute dalle banche, nel 2024,rispetto agli anni precedenti, con una, il forte coinvolgimento dei fornitori di servizi esterni e unadel numero diE' quanto emerge dal report annuale "Framework segnaletico di Vigilanza degli incidenti operativi o di sicurezza - Analisi orizzontale 2024" della Banca d'Italia, che sintetizza le segnalazioni notificate all'Istituto da banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.Dal report emerge che nel 2024 si sono registraterispetto alle 130 del 2023 e quasi il doppio rispetto alle 99 segnalazioni del 2022. In questo quado, c'è una(il 79% del totale), il fortenelle segnalazioni (il 65% del totale) e una(+8%). Per questi ultimi, sonodi tipo Distributed Denial of Service (), che nel 2023 rappresentavano la tipologia prevalente.Glicontinuano ad essereseppur in aumento rispetto agli anni precedenti; in pochi casi, tuttavia, gli impatti superano i 2 milioni di euro. È in aumento anche, in termini di temponecessario per il ripristino degli stessi.