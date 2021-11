Opec lima stime domanda petrolio per 4° trimestre e 2021

Light Crude

(Teleborsa) -, indicando per iluna domanda didi barili al giorno, in calo di 330.000 barili dalle previsioni del mese scorso e peruna domanda didi baril, in calo di 160 mila rispetto alla previsione precedente. La crescita annuale è stata quindi rivista al ribasso a 5,65 milioni di barili.La revisione della domanda - si legge nell'Oil Market Report dell'Opec - ha a che fare con la domanda più lenta del previsto di Cina e India e con il rallentamento indotto dagli elevati prezzi dell'energia nell’ultimo trimestre dell’anno.indicata il mese scorso di 4,2 mbg, prevedendo che la domanda mondiale raggiunga i 100,6 mbg, circa 0,5 milioni in più rispetto ai livelli del 2019.La revisione al rialzo delle stime per l'Europa, a causa delle migliori prospettive economiche di alcuni paesi europei, sono state compensate dalla domanda più debole dell'America Latina.Secondo il bollettino, a Ottobre, la. La domanda di greggio OPEC nel 2021 è stata rivista leggermente al ribasso di 100mila barili rispetto al mese scorso a 27,6 mbg, circa 4,9 milioni in più rispetto al 2020. Anche la domanda del 2022 è stata leggermente rivista al ribasso di 100mila barili a 28,7 mbg pari ad una crescita di circa milione di barili rispetto al 2021.Frattanto, il petrolio prosegue gli scambi in rialzo sulle principali piazze mondiali: ilscambia a 81,53 dollari al barile (+0,23%) ed ila 82,8 dollari al barile (+0,19%).