USA, Empire State index novembre vola a 30,9 punti

(Teleborsa) - Balza oltre attesedi New York, chedai 19,8 punti di ottobre. Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 21,6 punti.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello delindica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suimigliora a quota 28,8 punti, mentre quella sullevola a 28,2 punti.