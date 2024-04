Wall Street chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per il listino USA, dopo che il dato sui prezzi alla produzione, aumentati leggermente meno del previsto a marzo, hanno dipinto un quadro inflazionistico meno aggressivo.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.459 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Ottima la prestazione del(+1,65%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,36%),(+1,14%) e(+0,94%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,58%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+4,33%),(+3,37%),(+1,67%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Tra i(+4,84%),(+4,54%),(+4,39%) e(+4,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 79 punti; preced. 79,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)14:30: Empire State Index (preced. -20,9 punti)16:00: Indice NAHB (preced. 51 punti).